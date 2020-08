08.08.2020 h 19:32 commenti

Salvini ufficializza la lista pratese della Lega. Intanto a Carmignano c'è un nuovo referente

Confermati i nomi trapelati nei giorni scorsi per la parte maschile. Tra le donne due poggesi e Patrizia Ovattoni

Oggi, 8 agosto, è il giorno dell'ufficializzazione della lista pratese della Lega per le elezioni regionali del prossimo 20 settembre a sostegno della candidatura a presidente di Susanna Ceccardi. Un passaggio che ha visto la presenza del leader del Carroccio Matteo Salvini, oggi in Toscana.

Come anticipato nei giorni scorsi la parte maschile è composta dal commissario provinciale, Gabriele Genuino, che è anche capolista, da Emilio Paradiso della Lega Toscana e dall'ex candidato sindaco del centrodestra, Daniele Spada. La parte femminile vede due poggesi, le consigliere comunali d'opposizione Diletta Bresci e Elena Chiti, e Patrizia Ovattoni, capogruppo della Lega a Prato, unica del suo gruppo a essere selezionata.