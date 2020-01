10.01.2020 h 11:13 commenti

Salvini risponde al consigliere Faltoni: "Ecco le lezioni di democrazia di quelli del Pd"

L'ex ministro dell'Interno rincara la dose dopo il post pubblicato su Facebook dall'esponente Pd che ha portato i leghisti a chiederne le dimissioni: "Applausi all'ipotesi di curare Salvini con il gas, poi i cattivi saremmo noi. Roba da matti"

“Lezioni di democrazia da parte di quelli del Pd, poi i cattivi saremmo noi. Roba da matti”. Risponde così Matteo Salvini a Monia Faltoni, ex assessore al Bilancio e attuale consigliere comunale del Pd, che nei giorni scorsi ha rilanciato sulla sua pagina Facebook un post nel quale l'ex ministro riceveva come risposta alla richiesta di consigli per curare febbre e raffreddore, quella di “lasciare aperto il gas e andare a dormire” (l eggi ).Un botta e risposta che si consuma sul social e che arriva a 24 ore dall'ondata di reazioni leghiste che hanno travolto Monia Faltoni fino alla richiesta di dimissioni. “”Consigliera comunale del Pd applaude all'ipotesi di Salvini curato col gas” si legge sulla pagina dell'ex ministro dell'Interno che ha pubblicato un post con la foto di Faltoni e della sua pagina 'incriminata'. L'ex assessore, investita dalle critiche, ha fatto un passo indietro parlando di autoironia e augurandosi il gas perché anche lei, come Salvini, colpita da febbre alta. Una giustificazione che non le ha evitato la decisa reazione dei leghisti che però, nella giornata di ieri, si è scontrata con molti messaggi di solidarietà che Faltoni ha ricevuto sul social. Numerose sono state anche le offese rispetto alle quali in tanti hanno suggerito di rispondere con querele e denunce.