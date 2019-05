Sarà un sabato pieno quello di domani, 4 maggio, a Prato per la politica e la campagna elettorale.

L'appuntamento clou è quello del pomeriggio, quando alle 16 il ministro dell'Internoimpegnato in un tour in Toscana, terrà un comizio in piazza del Comune. Un'iniziativa, viene specificato, dove Salvini interverrà nelle vesti di segretario della Lega e non come uomo di governo. Nel programma, quindi, non sono previsti impegni istituzionali, anche se non sono esclusi incontri con prefetto e questore, anche alla luce dei fatti del 25 aprile, quando i due rappresentanti delle istituzioni sono stati fischiati a causa del loro via libera alla manifestazione di Forza Nuova del 23 marzo.