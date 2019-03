25.03.2019 h 16:12 commenti

Salvini a Prato o venerdì o domenica: annuncerà la candidatura di Spada

Settimana decisiva per la scelta del candidato sindaco. L'impressione è che la Lega non farà marcia indietro sul nome indicato. Da capire cosa faranno le altre forze del centrodestra

Questa sarà una settimana decisiva per la scelta del candidato sindaco del centrodestra pratese in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio. Il leader della Lega Matteo Salvini, venerdì o domenica prossimi, sarà a Firenze come anticipato da Repubblica. Nella stessa occasione dovrebbe fare tappa a Prato per incoronare Daniele Spada. Non è ancora chiaro se il funzionario di Confcommercio sarà ufficializzato come candidato della sola Lega o se di tutto il centrodestra. Le prossime ore saranno decisive per chiarire questo aspetto ma ormai il dado è tratto. La conferma della visita elettorale del ministro dell'Interno arriverà solo nei prossimi giorni ma possiamo dire che è legata a doppio filo a quella che il leader del Carroccio farà a Firenze per dare il via alla candidatura a sindaco di Ubaldo Bocci. Se Salvini farà tappa a Firenze per ufficializzare l'investitura del manager alla conquista di Palazzo Vecchio, nella sua agenda ci sarà anche Prato per dare la sua benedizione a Spada. Prima o dopo l'appuntamento fiorentino, è tutto da vedersi ma non cambia la sostanza dell'evento.

Da parte delle altre forze del centrodestra si fa ancora resistenza sul nome di Spada ma a questo punto la Lega non sembra più intenzionata ad aspettare e a mediare.

Resta da sciogliere un ultimo nodo: Rita Pieri si ritirerà in sordina o correrà alla guida di una propria lista?