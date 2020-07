25.07.2020 h 12:58 commenti

Regionali, Salvini a Prato fra selfie e impegni: incontro con gli industriali

Il segretario della Lega propone un termovalorizzatore in ogni provincia, favorevole all'ampliamento di Peretola, ma con un progetto completamente diverso. "E' stato un incontro molto tecnico e poco politico. Bisogna investire sull'ambiente"

Termovolarizzatore in ogni provincia della Toscana, potenziamento dell’aeroporto di Firenze, ma con un progetto diverso, bollette dei rifiuti meno care per imprese e cittadini. Dopo un incontro con i simpatizzanti per i selfie di rito, parte dall’economia la giornata pratese di Matteo Salvini che sabato 26 luglio è stato ricevuto da una delegazione di Confindustria Toscana nord. “E’ stato un incontro concreto e poco politico, poco romano e molto toscano – ha commentato Salvini all’uscita del Palazzo dell’Industria- le imprese chiedono una Regione amica e non nemica, con meno burocrazia e più investimenti sull’ambiente. I rifiuti devono diventare, energia ricchezza e calore”.

E per farlo si parte dal termovalorizzatore: “I toscani pagano bollette per i rifiuti folli, nella vicina Emilia, dove ci sono 8 termovalorizzatori ,cittadini e imprese pagano molto meno rispetto alle tariffe della Toscana. Gli impianti di ultima generazione accolgono parchi giochi per bambini, ma qui siamo fermi da decenni e così si hanno costi più alti e meno servizi”.

Dai rifiuti ai trasporti: “Assolutamente favorevole al potenziamento dell’aeroporto, ma con progetti che stiano in piedi. Se arrivano contestazioni dai Comuni, dalla Commissione europea e dai tribunali evidentemente la proposta va rivista”.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato il presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi, il direttore delal sezione pratese Marcello Gozzi, i rappresentanti di sezione, Susanna Ceccardi candidata alle regionali per il Centrodestra e alcuni esponenti della Lega, è stato consegnato a Salvini un documento con richieste a livello nazionale, come ad esempio il superamento di alcune procedure anticovid che ormai non sono più essenziali. Sul fronte regionale gli industriali pratesi chiedono interventi sull’interporto, la provinciale 325, la tangenziale e la metrotranvia. “Abbiamo presentato le istanze del territorio che partono dalla sostenibilità – ha commentato il vicepresidente di Ctn Francesco Marini- ci sono troppe norme che ostacolano il riciclo dei tessuti. Per noi il termovalorizzatore è parte essenziale del processo che governa l’economia circolare per smaltire i rifiuti e ricavare energia”.

A questo proposito Ceccardi ha annunciato di aver fatto un’interrogazione al parlamento europeo per quanto riguarda la stesura del nuovo Rich che dovrebbe regolamentare il riciclo dei prodotti tessili .

Dopo l’incontro con gli industriali Salvini è stato ospite dell’associazione Streamao nella sede di Oste. “Ho visto una Prato produttive e solidale ma prima bisogna aiutare i toscani e gli italiani. Fare vista agli imprenditori e al mondo del volontariato è il mio modo per ringraziare Prato."



