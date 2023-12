12.12.2023 h 11:38 commenti

Salute: multiscreening oncologico gratuito sabato al Centro di Prevenzione "Eliana Martini"

E' riservato alle donne di età compresa tra i 50 e i 70 anni per verificare la possibile presenza di tumori a cervice uterina, mammella e colon retto

Sabato prossimo, 16 dicembre, dalle 8 alle 18, il Centro di Prevenzione "Eliana Martini" (in via Galcianese, 93/12 a) a Prato, resterà aperto dalle 8 alle 18 per informazioni e prenotazioni per tutti e tre gli screening oncologici. Saranno presenti i professionisti sanitari che operano negli screening oncologici: medici specialisti (radiologi, ginecologi), infermieri, tecnici di radiologia, ostetriche, oltre a operatori socio-sanitari.

Per le donne di età compresa tra 50 e i 70 anni sarà possibile effettuare il multiscreening su appuntamento per la prevenzione dei seguenti tumori: cervice uterina, mammella e colon retto. Per la prenotazione chiamare il numero dedicato 0574-805055, dalle 8 alle ore 13, fino a venerdì 15 dicembre.

Gli screening oncologici sono interventi finalizzati alla diagnosi precoce del tumore o anche delle alterazioni che possono precederne l'insorgenza. Partecipare agli screening oncologici gratuiti può salvare la salute facilitando l’accesso tempestivo alle cure.