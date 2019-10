04.10.2019 h 16:51 commenti

Salute mentale, incontro gratuito con l'equipe della dottoressa Zucchi in occasione della giornata mondiale

Il team multidisciplinare guidato dalla psichiatra fornirà ai partecipanti informazioni sul riconoscimento di situazioni a rischio e sui possibili trattamenti. E' obbligatoria la prenotazione

Giovedì 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, lo studio della dottoressa Teresa Zucchi, medico psichiatra psicoterapeuta, apre le porte. In via Catani 28/C dalle 19.30 alle 21.30 verranno fornite in maniera del tutto gratuita informazioni sul riconoscimento di situazioni a rischio e sui possibili trattamenti.

L'insorgenza sempre più precoce dei disturbi psicologici e l'importanza di un rapido intervento per impedire l'evoluzione verso gravi quadri psicopatologici, rendono la prevenzione un aspetto prioritario.

Ma come cogliere i primi indizi di un disagio più profondo differenziandoli dalle condotte adolescenziali? Quali gli accorgimenti da adottare? Questi i temi della serata.

A disposizione degli utenti l'equipe multidisciplinare presente da circa 20 anni sul territorio con trattamenti integrati che prevedono l'intervento del medico psichiatra, della dietista (istruttrice anche di Mindful Eating) e di terapeuti specializzati nel trattamento delle diverse aree del disagio, con utilizzo di approcci innovativi come Emdr ed elementi derivanti dalla Terapia Sensomotoria che si affiancano alle varie psicoterapie tradizionali.

Costante la collaborazione della dottoressa e di alcuni membri della sua equipe con la casa di Cura Villa dei Pini a Firenze per la gestione di situazioni più complesse. La partecipazione all'evento è gratuita ma è possibile solo su prenotazione fino ad esaurimento posti telefonando al numero 0574575884 lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 13.