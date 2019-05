20.05.2019 h 11:38 commenti

Salute, Il Sole 24 Ore promuove Prato ma la ricettività dell'ospedale è tra le peggiori in Italia

La classifica, pubblicata oggi, pone la provincia pratese al 19° posto totale, terza in Toscana dopo Firenze e Pisa. Come ospedale invece la posizione è la 92esima. Bassa la mortalità per infarto e il consumo di farmaci

Prato è 19esima in Italia per stato di salute dei suoi cittadini. Lo dice la classifica del Sole 24 Ore che ha 'controllato' la salute degli italiani nelle 107 province. Classifica pubblicata oggi 20 maggio ( QUI LE CLASSIFICHE ) con Bolzano al primo posto, Rieti all'ultimo. Prato si difende bene nella graduatoria generale e si posiziona tra Vicenza e Modena. Meglio di Prato, tra le province toscane, fanno solo Firenze che figura tra le prime cinque italiane e Pisa che è al sedicesimo posto.

Il valore finale è il risultato di diversi indicatori. Il peggiore in assoluto è quello relativo alla recettività ospedaliera: Prato scivola al 92° posto, a conferma dei molti problemi che affliggono la provincia quando si parla di servizio ospedaliero e, riferendosi in particolare alla ricettività, di posti letto a disposizione per il bacino d'utenza.

Per quanto riguarda il tasso di mortalità Prato si colloca alla sedicesima posizione, mentre per mortalità di tumore (numero di decessi ogni mille abitanti tra il 2012 e il 2016) Prato scende al 45° posto. E' nella top five, invece, per mortalità da infarto: quarto posto.

L'analisi del Sole 24 Ore ha preso in esame anche l'aumento della speranza di vita: 57esima posizione per Prato, pari merito con Perugia, Bologna, Lucca e Modena. I farmaci sono un altro fattore che ha determinato l'indice di salute finale: per l'asma i pratesi sono al ventesimo posto, per il diabete al 54° e per l'ipertensione al 17°.

Posizione da metà classifica per il numero di medici di base ogni mille abitanti: Prato è 63esima e peggio, in Toscana, fanno solo Lucca e Livorno, ed è 62esima per i pediatri. Meglio, invece, se si parla di geriatri; 43esima posizione.