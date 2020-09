10.09.2020 h 16:20 commenti

Salute, Gianni Cenni (FdI) sul futuro dell'ex Med: "I 9mila metri quadri della Regione siano a destinazione sanitaria"

Aumentare la capacità di risposta della sanità pratese mantenendo la destinazione sanitaria della parte del vecchio ospedale che non sarà demolita e che resterà a disposizione della Regione. "L'ampliamento del Santo Stefano: rimedio non sufficiente perché l'ospedale sarà solo meno piccolo"

nt

“L'ampliamento dell'ospedale di Prato sbandierato dalla Regione Toscana è un rimedio non sufficiente: l'ospedale sarà meno piccolo ma sempre piccolo”. Gianni Cenni, candidato di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale, punta anche sulla sanità. “Una sanità fuori misura per la nostra provincia e non in grado di rispondere al fabbisogno – dice – l'ospedale è stato progettato già piccolo più di venti anni fa, oggi proprio non basta. La Regione può risolvere il problema prendendosi l'impegno di vincolare a funzione sanitaria i 9mila metri quadrati di vecchio ospedale che non saranno demoliti. Deve essere un impegno preciso, concreto, al riparo da futuri ripensamenti”. Una sfida. La sfida di chi sa che non serve la protesta ma la prospettiva, che non basta criticare ma occorre proporre idee. Idee fattibili, soluzioni. “Ci sono 9mila metri quadrati che la Regione può adibire a sanità – spiega – proprio in questi giorni è scoppiato il caso dei malati reumatologici che hanno a disposizione la metà dei pochi posti letto che avevano prima dell'emergenza Covid quando era attivo un reparto per le cure alla palazzina del vecchio ospedale. Palazzina delle cure intermedie che era insufficiente già prima di quella emergenza e i fatti lo dimostrano”. Cenni, che di necessità di inserire funzioni sanitarie nel futuro Parco urbano che prenderà il posto del vecchio ospedale parlava già quando era assessore all'Urbanistica, va oltre considerando naturale che quei 9mila metri quadrati diventino appendice dell'ospedale: “Aprire già ora un confronto con le realtà sanitarie del territorio per decidere quali funzioni attribuire a quegli spazi, quali servizi implementare o introdurre per garantire un servizio più calibrato alle esigenze della provincia”. Il candidato al Consiglio regionale parla di una città completamente diversa a quella degli anni in cui si progettava la costruzione di un nuovo ospedale: “Inutile dire quanto sia aumentata la popolazione – commenta – porto solo un numero che è quello fornito dal procuratore della Repubblica: abbiamo qualcosa come 25mila stranieri irregolari che rappresentano un parametro importante quando si parla di sanità e che, rapportati agli indici sanitari, fanno 75 posti letto. Ecco l'ampliamento sbandierato dalla Regione di posti letto in più, chissà tra quanti anni, ne darà un centinaio. La Regione dimostri di voler dare ai pratesi un servizio sanitario adeguato”. E a proposito di ospedale, il consigliere comunale Belgiorno ha ribadito la necessità di realizzare un parcheggio gratuito: “Nessuno ha dimenticato che pochi mesi dopo il suo insediamento il sindaco Biffoni spazzò via il parcheggio costruito dalla precedente Giunta di centrodestra guidata da Roberto Cenni: erano posti auto liberi che non prevedevano il pagamento. E' inaccettabile che si lucri sul dolore e sul bisogno dei cittadini: chi viene all'ospedale lo fa per necessità, per curarsi, per accudire un parente o un amico. Pagare il parcheggio e pagarlo anche caro è uno schiaffo che con la nostra vittoria alle Regionali sparirà”.