24.12.2021

Salta il concerto di San Silvestro a Officina Giovani. Confermata la Camerata al Politeama

La decisione è stata presa come conseguenza delle ultime restrizioni del governo per limitare il contagio

Stop alla festa di Capodanno a Officina Giovani a cui avrebbero partecipato oltre 600 persone da tutta Italia più il pubblico previsto negli spazi esterni per gli eventi gratuiti.

Lo ha deciso il Comune di Prato alla luce dei provvedimenti del governo e di fronte alla crescita esponenziale dei contagi.

La serata, che avrebbe portato sul palco della struttura di piazza dei Macelli il gruppo rock The ZenCircus e una serie di iniziative collaterali all'esterno, era l'unico veglione organizzato dal Comune di Prato per la notte più lunga dell'anno. Anche quest'anno l'amministrazione comunale aveva preferito rinunciare alle feste di piazza per evitare rischi, optando invece per un concerto a pagamento a numero limitato, peraltro andato tutto esaurito in poche ore.

Purtroppo le ultime disposizioni nazionali per limitare il contagio rendono impossibile andare avanti con la programmazione. Fonderia Cultart e Beer on the road, che organizzavano la serata per conto del Comune, fanno sapere che per i possessori di biglietto le modalità di rimborso e i canali ufficiali a cui fare domanda saranno comunicati entro il 31 dicembre.

Il concerto della Camerata al Politeama è invece confermato perché il pubblico è a sedere. Cambia solo la tipologia delle mascherine da indossare che deve essere Ffp2.