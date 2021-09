22.09.2021 h 11:04 commenti

Salita dei Cento Pini, trovate tre discariche: tra i rifiuti anche siringhe e acidi per stampanti

Il sopralluogo è stato fatto da associazione Oltre e Municipale dopo una segnalazione su Facebook. Nei prossimi giorni Alia ripulirà e bonificherà la zona

La salita dei Cento Pini oltre ad essere una strada frequentata dai camminatori del fine settimana diretti a Casa Bastone o sulla Retaia, è anche sempre più utilizzata come discarica a cielo aperto. L'associazione Oltre su segnalazione pubblicata sulla pagina Facebook Sentieri di Prato e in accordo con la Municipale ha effettuato un sopralluogo nel bosco e ha individuato tre discariche a cielo aperto, una con materiale altamente inquinante: toner e acidi per stampare.Nelle altre invece oltte alle bottiglie di plastica sono state abbandonate anche siringhe“Abbiamo dettagliato tutto con foto – spiega il presidente Paolo Corti - e inviato a Alia che nei prossimi giorni provvederà alla pulizia e alla bonifica”. I rifiuti sono stati abbandonati in zone molto impervie e difficili da raggiungere, anche per gli stessi mezzi di Alia.