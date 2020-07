09.07.2020 h 21:52 commenti

Salgono a quaranta le videocamere che vegliano su Carmignano: scopriranno anche le auto senza assicurazione

Grazie al bando per la sicurezza di 18mila euro, sono stati acquistati otto nuovi occhi elettronici. I carabinieri potranno anche individuare le macchine rubate o segnalate

Otto nuove telecamere, sei con sistema targa allert syiste e due di contesto, vanno a completare, grazie al bando per la sicurezza finanziato con 18mila euro, la rete di occhi elettronici che vegliano sul territorio di Carmignano.

Tutte sono collegate con le forze dell'ordine e in più per quelle allert system i dati vengono trasmessi direttamente sui telefoni cellulari in dotazione ai carabinieri. “Con questi nuovi strumenti – ha spiegato il sindaco Edoardo Prestanti – arriviamo a quota quaranta telecamere e quindi siamo in grado di coprire gli accessi nel territorio e vigilare al suo interno”. Le telecamere, quindi, da una parte forniranno dati preziosi ai carabinieri, è ad esempio possibile risalire alle vetture rubate o a quelle segnalate, dall'altra alla Municipale con informazioni relative alla copertura assicurativa e alla revisione dei veicoli.

“Abbiamo collocato le telecamere anche in posti strategici segnalati dalla forze dell'ordine – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Stefano Ceccarelli - inoltre abbiamo coperto anche due zone molto sensibili: la stazione ferroviaria, Camaioni e i via Vergheretana all'incrocio con via Madonna del Papa”.

Sono state invece sostituite con quelle a nuova tecnologia le postazioni alla fermata del bus di Seano sulla statale, sulla tangenziale all'altezza del ponte sull'Ombrone e l'autovelox di Seano. Due telecamere di contesto sono anche state installate al Museo di Artimino.

Gli occhi elettronici sono già in funzione, nella prima settimana di luglio sono oltre 400mila veicoli registrati dai varchi di accesso ed uscita dal Comune. La telecamera sul ponte dell'Ombrone dal 1 al 7 luglio ha rilevato il passaggio di 131mila veicoli. I dati restano nel sistema per una settimana.

