Sale sull'autobus senza biglietto e dice al controllore: "Ho il Covid". Ma non era vero: denunciato

Protagonista del singolare episodio un 83enne che ora dovrà rispondere dei reati di procurato allarme e interruzione di pubblico servizio visto che il mezzo della Cap è stato bloccato in attesa delle verifiche

Ha detto di avere il Covid al controllore della Cap che gli si è avvicinato chiedendo di esibire il biglietto. Poi, approfittando del comprensibile sbigottimento da parte del verificatore, è sceso dal mezzo. E' successo stamani, 8 luglio, alle 5.30 in piazza Stazione, su un autobus diretto a Firenze. Il personale della Cap ha subito dato l'allarme e, naturalmente, ha bloccato il mezzo in attesa dei dovuti riscontri. Così in piazza della Stazione sono arrivati i poliziotti delle Volanti che, su indicazione del controllore, hanno localizzato il passeggero che stava osservando la lontano quanto avveniva intorno all'autobus. L'uomo, un anziano di 83 anni, residente a Firenze, è stato quindi avvicinato con le cautele del caso dai poliziotti. Cautele che si sono rivelate inutili quando l'uomo ha ammesso candidamente non solo di non essere positivo al Covid, ma di aver anche completato il ciclo vaccinale. Un riscontro con l'Asl ha confermato la circostanza. L'anziano ha poi confessato di aver inventato la bugia, essendo salito sul mezzo senza il biglietto. E' stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

