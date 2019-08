02.08.2019 h 08:37 commenti

Sale sul tetto della sua palazzina e cade giù: grave incidente in via Luti

La vittima è un 40enne, soccorso in codice rosso e ricoverato al Santo Stefano. Il 118 aveva fatto intervenire anche Pegaso ma, per fortuna, non c'è stato bisogno. L'uomo stava controllando i lavori di ristrutturazione

Grave incidente, nel pomeriggio di ieri 1 agosto, in via Luti, dove un 40enne è caduto dal tetto di una palazzina dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L'uomo, di nazionalità cinese, ha fatto un volo di alcuni metri ed è caduto a terra, rimanendo esanime. Immediati i soccorsi, dopo l'allarme dato dalle persone che si trovavano con il ferito. Il 118 ha fatto anche alzare in volo l'elisoccorso Pegaso ma poi, per fortuna, non è stato necessario. Il 40enne è stato quindi trasferito in codice rosso al Santo Stefano. E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita, nonostante le numerose lesioni riportate nella caduta rovinosa.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito, la vittima dell'incidente sarebbe il proprietario della palazzina. Verso le 17.15 di ieri sarebbe salito sul tetto per controllare i lavori, perdendo però l'equilibrio e cadendo giù. Una leggerezza che poteva costargli cara.