Sale sul tetto della ditta ma la copertura crolla, operaio tessile cade da oltre cinque metri

L'incidente sul lavoro è avvenuto stamani in una rifinizione al Macrolotto Uno. Il ferito è stato portato al policlinico fiorentino di Careggi dall'elisoccorso. Sul posto i tecnici Asl.

Grave incidente sul lavoro questa mattina, 10 ottobre, in una rifinizione gestita da cinesi in via dei Fossi, nel cuore del Macrolotto Uno.

Poco dopo le 8.30 un operaio pachistano di 43 anni è caduto dal tetto su cui era salito per cause ancora da accertare. La copertura in amianto ha ceduto sotto il suo peso e l’uomo è sprofondato finendo all’interno della ditta dopo un volo di 5-6 metri. I colleghi hanno chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza con medico a bordo. Medico che ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha accompagnato l’uomo al policlinico di Careggi. L’operaio è rimasto sempre cosciente e questo fa ben sperare per le sue condizioni. Il codice di rientro è giallo.

Sul posto sono sopraggiunti i tecnici del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Centro per ricostruire la dinamica dell’incidente, capire il motivo per cui l’operaio tessile sia salito sul tetto e accertare eventuali omissioni o violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Proprio ieri è stata celebrata la giornata nazionale per le vittime del lavoro. Un’occasione per riflettere su questa grave piaga che presenta numeri da brivido con 677 vittime nei primi otto mesi del 2022, quasi tre al giorno. L’incidente avvenuto stamani a Prato, per dinamica, avrebbe potuto aggravare questo bilancio. Non è esagerato definirla una tragedia sfiorata.



