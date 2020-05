17.05.2020 h 10:29 commenti

Sale su un noce nel giardino di casa ma poi cade, tragedia a Viaccia

Potrebbe essere stato un malore. Nel cadere è rimasto incastrato tra i rami dell’albero. A prestare i primi soccorsi il vicino di casa, volontario della Misericordia

Tragedia questa mattina, 17 maggio, a Viaccia all’estrema periferia ovest di Prato. Un uomo di 65 anni, Carlo Ciampi, è morto mentre si trovava su un albero di noce nel giardino della sua abitazione in via di Montemurlo. Secondo quanto appreso sul posto, l’uomo avrebbe accusato un malore e nel cadere sarebbe rimasto intrappolato tra i rami. Immediata la chiamata ai numeri di emergenza. Sono sopraggiunti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. È stato richiesto anche l’intervento di Pegaso, atterrato nelle vicinanze ma ripartito vuoto perché per l’uomo non c’è stato niente da fare. I primi a prestare soccorso sono stati i vicini, intervenuti non appena hanno sentito le urla dei familiari del 65enne. Tra loro Alberto Nincheri, volontario della Misericordia, che con una scala ha raggiunto il 65enne incastrato tra i rami e ha tentato una prima manovra di rianimazione. Quando i vigili del fuoco hanno liberato e portato a terra l’uomo il medico del 118 ha constatato la morte. Non è chiaro se l’uomo sia scivolato e poi abbia accusato il malore o viceversa. Il magistrato di turno, Laura Canovai, ha dato il via libera alla rimozione della salma di cui si sono occupati i servizi funebri della Misericordia. La figlia ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso di Prato.