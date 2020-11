20.11.2020 h 10:21 commenti

Saldo Tari 2020, la scadenza è il 1° dicembre: ecco come confermare le agevolazioni Covid

Per le utenze non domestiche necessario inviare autocertificazione online da lunedì 23 novembre al 29 gennaio 2021

Stanno arrivando in questi giorni a casa i bollettini per il pagamento del saldo Tari 2020, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con scadenza 1° dicembre. Nell'avviso a saldo, come era stato annunciato in fase di adozione, sono applicate le riduzioni e agevolazioni Covid 19 approvate dall’amministrazione comunale pratese a luglio e ad ottobre, sia per le utenze non domestiche che domestiche.

Utenze non domestiche. Agevolazioni Covid 19 (delibera Consiglio comunale n. 57 del 29 ottobre 2020). Sono state riconosciute le agevolazioni per le aziende che per il periodo del lockdown sono state chiuse a seguito di disposizioni normative. L’agevolazione è inserita direttamente in bolletta, sulla base delle verifiche d’ufficio effettuate attraverso l’analisi dei codici Ateco inseriti nei Dpcm emessi durante il periodo di lockdown.

Entro il 29 gennaio 2021 è necessario inviare apposita autocertificazione, con modalità esclusivamente telematica, da inviare a partire da lunedì 23 novembre tramite l'apposito servizio attivato sul sito web del Comune. Il mancato invio determina la revoca dell’agevolazione e il recupero nell'avviso successivo.

Le aziende che non si vedono riconosciute le agevolazioni Covid 19 ma che rientrano nelle categorie indicate nella delibera del Consiglio comunale 57 del 29 ottobre 2020 (http://pubblicazioneatti.comune.prato.it/doc/prato/CC_2020_0000057_8.pdf )ed erano obbligate alla chiusura in base ai Dpcm (http://pubblicazioneatti.comune.prato.it/doc/prato/CC_2020_0000057_2.pdf) del Governo possono contattare gli uffici di Alia Servizi Ambientali per comunicare i periodi di chiusura e chiedere il riconoscimento dell'agevolazione tramite mail, avendo cura di indicare il numero utente. Ecco gli indirizzi:

tariffa.info3@aliaserviziambientali.it; tariffa3@pec.aliaserviziambientali.it

Riduzione ambientali (delibera Consiglio comunale 20 del 21 marzo 2019). - Per le aziende che nell’anno 2019 hanno proceduto ad avviare a riciclo i propri rifiuti e che risultano in regola con i pagamenti della tassa , l’amministrazione ha concesso la riduzione fino ad un massimo di abbattimento del 30% della parte variabile.

Per le utenze domestiche. Agevolazioni sociali (delibera Consiglio comunale 33 del 9 luglio 2020). - Per le famiglie che avevano i requisiti e sono risultate in regola con i pagamenti sono state concesse le agevolazioni sociali: nel 2020 ne hanno usufruito 1366 nuclei familiari.

Si ricorda che qualora gli avvisi vengano consegnati in ritardo o in prossimità della scadenza il pagamento si considera comunque correttamente eseguito quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid 19, qualora sia necessario recarsi agli sportelli di Alia per evitare assembramenti si consiglia agli utenti di prenotare l’accesso attraverso i seguenti canali: Numero verde 800888333 da rete fissa; 199105 105 da rete mobile a pagamento; 0571/1969333 da rete mobile con possibilità di utilizzare i minuti in abbonamento di tariffe Flat dal lunedì al venerdì dalle 8.30 -19,30 sabato 8.30-14,30.

Oppure si potrà inviare una mail a tariffa.info3@aliaserviziambientali.it indicando i propri recapiti telefonici e sarete ricontattati da personale Alia per il disbrigo delle pratiche.

GLI ALTRI COMUNI

E’ iniziato in questi giorni l’invio postale degli avvisi di saldo della Tari anche agli utenti dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Vaiano. Quest’anno l’invio e la scadenza del saldo sono posticipati rispetto al passato in relazione all’emergenza sanitaria Covid - 19 : le riduzioni e le agevolazioni per le utenze non domestiche (ad esempio i giorni di chiusura in conseguenza del lockdown) e per le domestiche ( agevolazioni sociali alle famiglie che hanno presentato richiesta ) sono deliberate dalle singole Amministrazioni comunali e - in base ai tempi di calcolo e verifiche - sono già computate nel conteggio del saldo in arrivo.

Nel comune di Carmignano la scadenza di pagamento è fissata per il 30 novembre, a Poggio a Caiano per il 1° dicembre mentre a Vaiano sarà il 3 dicembre 2020.

Qualora gli avvisi vengano consegnati in ritardo o in prossimità della scadenza, il pagamento è considerato correttamente eseguito quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell’avviso. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, se è necessario recarsi agli sportelli di Alia Servizi Ambientali, per evitare assembramenti, si consiglia agli utenti di prenotare l’accesso attraverso il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800 - 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199. 105. 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571-1969333 (da rete fissa e rete mobile).

In alternativa è possibile inviare una mail a tariffa.info3@aliaserviziambientali.it indicando i propri recapiti telefonici, in modo da essere ricontattati dal personale addetto.

Per maggiori dettagli, compreso l’elenco degli sportelli Tari con relativi orari di apertura, consultare il sito dedicato www.sportellotariffa.it .