Saldi ad agosto, associazioni di categoria soddisfatte ma tra i commercianti c'è qualche perplessità

Sia Confesercenti che Confcommercio accolgono con favore lo slittamento di un mese della stagione degli sconti

Le associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, accolgono con favore lo slittamento dell'inizio dei saldi al 1° agosto deciso dalla Regione.

“Mai come quest’anno posticipare l’inizio dei saldi può rappresentare un solido aiuto alla ripartenza del nostro settore - afferma Massimo Bettazzi, presidente settore abbigliamento Confesercenti Prato - Abbiamo sempre parlato della necessità di un cambiamento nella politica dei saldi chiedendo in più occasioni di riportare i saldi a fine stagione, limitarne la durata, rendere tutto chiaro e trasparente è semplice, nell'interesse di tutti. Regione Toscana ed assessore Ciuoffo hanno condiviso queste richieste, in un momento nel quale ogni decisione può rappresentare molto per il futuro della categoria. Spostare l’avvio dei saldi estivi può rappresentare una scelta giusta in un anno devastante come il 2020 per il settore dell’abbigliamento – commenta Bettazzi – il settore dell’abbigliamento è uno di quelli che ha subito i danni maggiori dal lungo stop e rischia di veder completamente andare a vuoto tutta la stagione estiva dopo aver già perso quella primaverile. A questo si aggiunge anche una diminuita capacità di spesa dei cittadini che devono fare i conti con cassa integrazione e perdita del lavoro. La quasi totalità dei nostri negozi ha riaperto in sicurezza. Per gli operatori queste settimane, sono state un po' come i primi giorni di scuola. Per i clienti, è stato come tornare al piacere di gratificarsi con un acquisto di moda. La partenza per certi aspetti è stata incoraggiante ed ha evidenziato come sia forte il desiderio di ritorno alla normalità con il piacere di effettuare un primo acquisto. Tra i prodotti più richiesti: intimo, pantaloni e camicie, scarpe e accessori”.

Per Federmoda Confcommercio la richiesta di posticipare la data di avvio delle vendite di fine stagione è stata fin da subito una delle priorità per il settore moda che, dopo mesi di blocco per la gestione dell’emergenza Covid-19, si trova a muovere in un mercato completamente diverso. "I negozi - si legge in un comunicato- hanno dovuto sostenere i costi delle forniture senza poter contare sulle entrate e hanno bisogno di avere una maggior marginalità nella fase di ripresa che prevede nuove procedure di vendita e protocolli da seguire.Per questo la scelta di posticipare l’avvio dei saldi è essenziale per le attività, ma non solo. Ridare stagionalità ai prodotti collocando la loro vendita nel periodo in cui sono realmente utili al consumatore, attribuisce maggior valore alle merci e alla filiera stessa della moda".

Non tutti i commercianti del centro di Prato sono d'accordo sull'efficacia del provvedimento in termine di aiuto alla ripresa. Anche se va detto che sarà possibile fare promozioni nei 30 giorni precedenti all'inizio della stagione degli sconti. Molti sottolineano che la merce primaverile, rimasta quasi del tutto invenduta a causa del lockdown, ha bisogno di essere spinta già ora. Altri pensano che lo slittamento di un mese debba essere la regola ma che forse quest'anno sarebbe stato meglio lasciare tutto ai primi di luglio per invogliare la gente a comprare.

La ripresa è complessa e a macchia di leopardo. Dal 18 maggio, giorno della riapertura dei negozi, ad oggi, i commercianti si muovono sulle montagne russe alternando momenti di ritorno alla normalità ad altri di calma piatta. Ovviamente le regole per il distanziamento non aiutano e spesso di fronte ad attese troppo lunghe in fila fuori dal negozio, molti clienti preferiscono rinunciare. Chissà se torneranno.