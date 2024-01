04.01.2024 h 09:59 commenti

Salasso Rc auto, in un anno polizze aumentate di quasi il 40 per cento nell'area pratese

Indagine di Facile.it sull'andamento del costo dell'assicurazione auto. Prato si conferma la provincia toscana più cara e tra quelle con il più alto numero di automobilisti che nel 2023 hanno dichiarato incidenti con colpa

Salasso Rc auto in arrivo per gli automobilisti. Da una parte l'inflazione e dall'altra gli incidenti alleggeriscono il portafogli dei cittadini. In tutta la Toscana sono 67.500 gli assicurati che vanno incontro all'aumento della polizia per aver dichiarato nel 2023 un incidente con colpa, e di questi sono il 3,20 per cento i pratesi che vedranno peggiorare la loro classe di merito. A dirlo è Facile.it che non riserva buone notizie neppure a chi, al volante, è stato attento e virtuoso: il costo dell'assicurazione, infatti, aumenterà a causa dei rincari generalizzati che hanno indebolito il valore dei soldi.

E mentre la Toscana si è aggiudicata il primo posto nella classifica delle regioni con il più alto numero di automobilisti che hanno causato incidenti con colpa, Prato, insieme a Lucca e a Massa Carrara, è tra le province più colpite dagli aumenti.

Scorrendo la tabella dei prezzi fornita da Facile.it, arriva la conferma che l'area pratese è quella con l'Rc auto più costosa in Toscana: 876 euro a dicembre 2023, il 38,5 per cento in più rispetto a dicembre 2022. A seguire Massa Carrara, Pistoia, Firenze e Pisa. Fanalino di coda, con un costo medio di 470 euro (+21 per cento tra dicembre 2022 e lo stesso mese del 2023), è Siena.

“La tendenza al rialzo – spiega Andrea Ghizzoni di Facile.it – non sembra mostrare segni di rallentamento. L'inflazione, che in Italia rimane ancora su livelli elevati, gioca un ruolo chiave sia sul costo di riparazione delle auto sia sul costo medio dei sinistri, fattori che inevitabilmente pesano sull'aumento delle tariffe Rc auto”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus