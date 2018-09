19.09.2018 h 11:29 commenti

Salasso per l'assicurazione dell'auto: i pratesi pagano il 71% in più della media italiana

I dati diffusi dall'osservatorio di Facile.it: ad agosto nuovo incremento del premio medio della Rc auto che in provincia arriva a sfiorare i mille euro. A Grosseto un automobilista spende a parità di condizioni 482 euro

L'assicurazione Rc auto a Prato costa il 71% in più della media nazionale. Negli scorsi dodici mesi il premio medio è aumentato del 3,92% in provincia di Prato arrivando, ad agosto 2018, a 997,37 euro. I rincari hanno contribuito ad aumentare il gap con il resto d’Italia tanto che, ad agosto 2018, per assicurare un’auto in provincia si spendeva il 71,16% in più rispetto alla media nazionale. I dati provengono dall’osservatorio di Facile.it che ha analizzato oltre 469.000 preventivi di rinnovo compilati da automobilisti toscani fra il 1 agosto 2017 ed il 31 agosto 2018.

A livello regionale, il costo medio per assicurare un’auto è aumentato dell’1,10% arrivando, ad agosto 2018, a 664,24 euro, vale a dire il 14% in più rispetto alla media nazionale. Scorrendo i valori in ottica provinciale emerge che, in realtà, le tariffe sono aumentate solo in quattro delle province toscane; oltre che a Prato, anche a Massa Carrara (751,34 euro, +6,74%), Firenze (672,86, euro, +6,72%) e Grosseto (482,85 euro + 3,04%). Buone notizie, invece per gli automobilisti di Arezzo, dove il premio medio (497 euro) è diminuito dell’8% e quelli di Siena, dove il calo è stato del 3,81% (486,92 euro). Tariffe in diminuzione, ma con premi ancora superiori alla media nazionale, a Livorno (607,46 euro, -3,42%), Pisa (644,40 euro, -3,22%), Lucca (656,16 euro, - 2,70%) e Pistoia (706,97 euro - 1,89%).