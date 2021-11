04.11.2021 h 17:47 commenti

Sacerdote arrestato, a dicembre il processo penale canonico. Già vietato dire messa e amministrare sacramenti

Prima il pronunciamento del tribunale di Prato che dovrà decidere sul patteggiamento a 3 anni e 8 mesi che gli avvocati di don Spagnesi hanno concordato con la procura, poi l'avvio del procedimento con una serie di passaggi tra la Congregazione della dottrina della fede della Santa Sede e la diocesi pratese. L'ex parroco è accusato di importazione e cessione di droga, appropriazione indebita e truffa

Si aprirà a dicembre il processo canonico a don Spagnesi, l'ex parroco della Castellina finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver importato droga e averla ceduta ai frequentatori degli incontri a luci rosse organizzati nella casa in cui conviveva con il compagno, Alessio Regina, anche lui arrestato.La Congregazione per il Clero ha suggerito al vescovo Giovanni Nerbini di aspettare la sentenza del tribunale di Prato prima di avviare l'iter del procedimento canonico seppure due censure sono state già adottate: il divieto di celebrare la messa e di amministrare i sacramenti. Questione di settimane dunque: il giudice delle udienze preliminari deciderà il 7 dicembre sul patteggiamento a 3 anni e 8 mesi che gli avvocati Federico Febbo e Costanza Malerba hanno concordato con il sostituto procuratore Lorenzo Gestri, titolare dell'inchiesta. L'ex sacerdote è chiamato a rispondere anche di appropriazione indebita per aver acquistato gbl e cocaina con i soldi della parrocchia e della Misericordia di cui era correttore, e di truffa per aver chiesto e ottenuto offerte in denaro dai fedeli con la scusa di aiutare le famiglie povere. Subito dopo comincerà il processo penale canonico, scandito da una lunga serie di rimbalzi tra Prato e Roma.Il primo passo è l'indagine preliminare condotta dalla diocesi: si tratta di mettere insieme tutto il materiale (articoli di stampa, testimonianze, atti, documenti ecc.) che riguardano il caso. Il 'dossier' viene poi inviato alla Congregazione per la dottrina della fede della Santa Sede, organo che giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro la morale e contro la celebrazione dei sacramenti. Vagliate le carte, la Congregazione decide se deve essere istruito oppure no il processo penale canonico che si tiene presso la diocesi dove i fatti sono avvenuti. E' a questo punto che il vescovo nomina tre figure: il giudice, il promotore di giustizia (l'equivalente del pm) e il notaio, mentre l'imputato può, se vuole, farsi assistere da un avvocato che abbia titolo a patrocinare davanti al tribunale ecclesiastico. Il giudice, al termine del processo, manda gli atti al vescovo con le risultanze dell'istruttoria e il vescovo, a sua volta, invia un proprio parere alla Congregazione che poi emette la sentenza. Sentenza che il vescovo deve rendere esecutiva e che l'imputato può appellare davanti alla Congregazione per la dottrina della fede. La pena più pesante è la riduzione allo stato laicale. L'iter, secondo quanto fa sapere la diocesi, si aprirà immediatamente dopo la decisione del tribunale.Don Spagnesi è stato arrestato il 14 settembre, Alessio Regina (avvocato Antonio Bertei, richiestadi patteggiamento a 3 anni e 2 mesi per i reati inerenti la droga) alla fine di agosto: entrambi sono liberi dal 25 ottobre. Le manette scattarono per Regina quando la polizia lo fermò alla guida della macchina di don Spagnesi (l'ex parroco era seduto accanto) e lo trovò in possesso di un pacchetto proveniente dall'Olanda appena ritirato in un centro di spedizioni. Dentro c'era un flacone di gbl, la 'droga dello stupro', che, scoprirono gli investigatori nel giro di qualche giorno, veniva acquistata con i soldi che il prete sottraeva dal conto corrente della parrocchia (contestato un ammanco di 183mila euro) e da quello della Misericordia (20mila euro). Arresti domiciliari anche per don Spagnesi. Una notizia che ha sconvolto i parrocchiani ai quali il vescovo Giovanni Nerbini ha chiesto scusa dopo aver detto di essere a conoscenza della tossicodipendenza del sacerdote e di aver provato a salvarlo, ad aiutarlo. Venuto a conoscenza del motivo dei conti ballerini della parrocchia e di ingenti somme prelevate, il vescovo revocò la firma di don Spagnesi ma lo lasciò al suo posto, suggerendogli di intraprendere un percorso di cura presso uno psicologo. Era maggio. A fine agosto lo scandalo.L'ex sacerdote ha trascorso l'ultimo periodo di domiciliari in una struttura messa a disposizione dalla diocesi dopo l'arrivo, alla parrocchia della Castellina, del vicario generale, don Daniele Scaccini, in qualità di amministratore parrocchiale e di don Vincent Souly per il servizio liturgico. Dopo essere stato rimesso in libertà, don Spagnesi è tornato nella casa di famiglia, nella provincia di Pistoia.