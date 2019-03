01.03.2019 h 12:08 commenti

Sacco a pelo e libro: al Centro visite di Cantagallo la Notte Bianca dei piccoli lettori

L’appuntamento, rivolto ai piccoli dagli otto agli undici anni, si svolgerà domani a partire dalle 21 e fino alle 8 del giorno successivo

La Magica notte bianca per lettori insonni, una delle iniziative del progetto-festival un Prato di libri più amate dai bambini, arriva per la prima volta al Centro visite di Cantagallo. L’appuntamento, rivolto ai piccoli dagli otto agli undici anni, ha il sostegno dell’amministrazione comunale e si svolgerà domani sabato 2 marzo, a partire dalle 21 e fino alle 8 del giorno successivo. “E’ una iniziativa a cui teniamo molto proprio per la sua qualità educativa, sappiamo che per molti ragazzi sarà un’esperienza eccezionale – spiega l’assessore alla Scuola, Maila Grazzini – in questo caso, proprio perché si svolge negli spazi del Centro visite della riserva naturale, c’è un legame particolare con il territorio e con l’ambiente che, insieme a Giulia Benelli dell’Associazione Il Geranio Onlus promotrice di un Prato di libri, abbiamo voluto mettere in evidenza”.Dunque una notte in sacco a pelo, con letture animate da veri professionisti della fantasia come i RaccontaRadio del Lavoratorio artistico e i Cugggini di Sergio Guastini, il libraio raccontastorie che nel 2008 ha inventato le Notti bianche per lettori insonni, un progetto culturale che ormai è diffuso in tutta Italia.Occorrente? Tuta (già indossata), sacco a pelo, cuscino, materassino, pila, spazzolino, dentifricio e. il proprio libro preferito! Per informazioni unpratodilibri@gmail.com ; cell. 335 5283717. I posti disponibili sono trenta. Partecipazione su prenotazione attraverso il modulo che si trova nel sito www.unpratodilibri.com (nel menù alla voce: richiesta iscrizione notte bianca 2019 Cantagallo).