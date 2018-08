Ritiravano e smaltivano illecitamente gli scarti di lavorazione prodotti nei pronto moda e nelle confezioni gestite da cinesi ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia municipale di Prato. Si tratta di due cittadini marocchini residenti nel pistoiese, 48 e 45 anni, in passato già denunciati per reati ambientali.

Ieri, 28 agosto, il personale dell’unità Investigativa della polizia municipale ha sorpreso i due con 35 sacchi di rifiuti fatti rotolare dalle scale antincendio di una ditta al primo piano di un capannone in via Paronese e poi sistemati nel loro furgone. Una volta partito, il mezzo è stato fermato in via Puglia per il controllo. I due nordafricani non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione, quale iscrizione all’albo nazionale Gestori Ambientali e formulari, che li autorizzasse alle operazioni di trasporto di rifiuti.