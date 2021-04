Tengono in mano un sacchetto dell'immondizia vuoto gli imprenditori del terziario che questa mattina, 6 aprile, hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Confcommercio in piazza del Comune a Prato per chiedere l'azzeramento della Tari partendo dal principio che dovrebbe essere alla base della tariffa: si paga ciò che si produce e poichè con le attività chiuse a causa del Covid non si è prodotto niente come dimostra quel sacchetto vuoto, non si deve pagare niente. "La Tari, calcolata sulla base della superficie dell’attività e non dei rifiuti effettivamente prodotti, non ha senso di esistere. - afferma Tommaso Gei, presidente di Fipe Prato - Per questo chiediamo il suo azzeramento per il 2021, in particolare: Tari a zero per i periodi di sospensione delle attività e Tari al ribasso per tutte quelle aziende che subiscono consistenti limitazioni dagli stessi provvedimenti". E nel caso la politica si dimostri sorda alle istanze del settore, è pronto il piano B. "Confcommercio Pistoia Prato si adopererà per assistere le imprese nel passaggio dal gestore pubblico a quello privato alla scadenza del 31 maggio 2021. Se in virtù del passaggio delle aziende dal gestore pubblico a quello privato l’amministrazione comunale dovesse riparametrare le tariffe in modo da scaricare su chi rimarrà nel servizio o sulla parte fissa della tariffa il maggior onere derivante dai mancati introiti di chi avrà abbandonato il servizio, facciamo presente di aver già commissionato ai nostri legali la verifica della legittimità dei regolamenti Tari per predisporne l’impugnativa davanti al Tar Toscana a partire dal mese di luglio 2021".