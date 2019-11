28.11.2019 h 09:53 commenti

Sabato torna la colletta alimentare destinata a trenta associazioni del territorio

In alcuni supermercati cittadini si potranno acquistare scatolami, pasta olio e prodotti per l'infanzia che poi saranno distribuiti alle famiglie bisognose. Un imprenditore di Montemurlo ha messo a disposizione gratuitamente il magazzino per stoccare i prodotti raccolti

Sabato 30 novembre torna la colletta alimentare organizzata dal Banco alimentare con la collaborazione di oltre 550 volontari provenienti da varie associazioni cittadine.

Nei maggiori supermercati si potrà fare una spesa alimentare speciale da devolvere a trenta associazioni pratesi che, a loro volta, distribuiranno gli alimenti alle famiglie bisognose. “Lo scorso anno – ha spiegato Roberto Cosci referente pratese del Banco alimentare – abbiamo raccolto 38 quintali di prodotti che poi abbiamo distribuito alle associazioni. Quest’anno abbiamo rischiato di non poter fare la Colletta perché ci mancava il magazzino dove stoccare la merce, grazie alla generosità di un imprenditore di Montemurlo che ha messo a disposizione gratuitamente un capannone, siamo riusciti a organizzare la raccolta”

I volontari, fra loro anche alcuni membri di Associna, saranno riconoscibili dalla pettorina gialla che indosseranno, consegneranno una lista di alimenti da acquistare ( scatolami, prodotti per l’ infanzia, pasta, riso, olio) con un sacchetto giallo dove riporli, che poi verranno trasportati dai mezzi della Misericordia e della Pubblica Assistenza nel capannone di Montemurlo.

L’iniziativa, come ogni anno, gode del patrocinio del Comune di Prato. “Partecipiamo in duplice veste – ha spiegato Luigi Biancalani assessore al sociale - da una parte come sostenitori, dall’altra come fruitori visto che molti degli alimenti vanno anche a enti che collaborano con l’amministrazione comunale”.

