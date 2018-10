11.10.2018 h 11:34 commenti

Via alla raccolta porta a porta di abiti usati: ecco il calendario zona per zona

Nei giorni precedenti il ritiro verranno distribuiti dei sacchi a tutte le famiglie. Il servizio ritornerà poi nella primavera

Alia ha organizzato, con partenza da domani sabato 13 ottobre, il ritiro domiciliare degli abiti usati. Nei giorni precedenti verranno distribuiti dei sacchi a tutte le famiglie con indicato il giorno del ritiro effettuato dal personale di Alia . Il servizio ritornerà poi nella primavera

Ecco in dettaglio tutto il calendario dei ritiri “porta a porta” abiti usati secondo le zone:

Prato sud Grignano e Badie : sabato 13 ottobre e sabato 3 novembre 2018;

Prato sud Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, S. Giorgio: sabato 13 ottobre e sabato 3 novembre 2018;

Prato ovest e sud- Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: mercoledi 17 ottobre e mercoledi 7 novembre 2018;

Prato est – Mezzana, Zarini, Soccorso: giovedì 18 ottobre e giovedì 8 novembre 2018;

Carmignano – venerdì 19 ottobre e venerdì 9 novembre 2018;

Poggio a Caiano – venerdì 19 ottobre e venerdì 9 novembre 2018;

Prato nord – Galceti, Cilianuzzo, S. Lucia: sabato 20 ottobre e sabato 10 novembre 2018;

Prato est La Pietà, La Querce: sabato 20 ottobre e sabato 10 novembre 2018;

Montemurlo lunedì 22 ottobre e lunedì 12 novembre 2018;

Vernio/Cantagallo : lunedì 22 ottobre e lunedì 12 novembre 2018;

Prato nord/ovest – Campaccio, Ciliani, San Paolo, Galcianese, Macrolotto Zero: martedì 23 ottobre e martedì 13 novembre 2018;

Chi ha necessità di conferire abiti usati anche al di fuori delle date sopra previste, può farlo consegnando gli indumenti all’isola ecologica o ai centri di raccolta sotto indicati:

Ecocentro di Prato - via Paronese, 104 – in orario 7,00-19,00 dal lunedì al sabato compreso.

Centro di raccolta Montemurlo via - Puccini - , per i soli residenti, in orario:

lunedì 8- 12 e 14.30 - 17.30; martedì e domenica 8 12 mercoledì, venerdì 08.30 12 e 14.30 - 17.30; giovedì 08.30 - 13 e 14.30 -17.30; sabato 8 12.30

Centro di raccolta Vaiano - via Borgonuovo lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 8 - 13 giovedì 13 - 18.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus