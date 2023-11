21.11.2023 h 12:18 commenti

Sabato il congresso provinciale di Fratelli d'Italia: Mazzanti in pole per il ruolo di coordinatore

Le due correnti in competizione sembrano aver trovato la quadra attorno al suo nome per una candidatura unitaria

(e.b.)

Tempo di congresso provinciale anche per il coordinamento pratese di Fratelli d'Italia. L'appuntamento è per sabato 25 novembre al Wall art in viale della Repubblica. Sono chiamati a scegliere la nuova guida del partito pratese oltre 1.600 iscritti, un numero importante, quadruplicato rispetto al 2022, frutto della corsa al tesseramento dettata dalla contrapposizione interna al coordinamento provinciale tra due correnti, quella che fa riferimento al capogruppo in consiglio comunale Claudio Belgiorno e quella dei due parlamentari Giovanni Donzelli e Chiara La Porta.In realtà in queste ultime settimane le due parti hanno dialogato strettamente per superare il rischio di un congresso con candidature contrapposte e il risultato sembra essere stato raggiunto. Si va quindi verso una candidatura unica che, almeno per il momento, mette da parte le rispettive rivendicazioni.Il nome che mette tutti d'accordo è quello del capogruppo in Consiglio comunale a Montemurlo, Matteo Mazzanti, 33 anni, ex candidato sindaco del centrodestra nel 2019 dopo un primo mandato nel 2014 da consigliere comunale semplice.Salvo colpi di scena dovrebbe essere lui il candidato unico da sottoporre al voto degli iscritti riuniti sabato al Wall art. "Non so se sono l'unico ma ho dato la mia disponibilità a candidarmi - conferma a Notizie di Prato, Mazzanti - Sono nel partito da una vita e trovo giusto mettermi a disposizione. Sono al di fuori delle dinamiche pratesi essendomi sempre occupato di Montemurlo, dunque non ho preferenze in un senso o in un altro."La sua figura, infatti, è considerata super partes rispetto al dualismo presente nel partito e dunque di garanzia in un momento politico molto delicato dato che entro poche settimane, con il resto della coalizione, sarà necessario trovare la quadra sul nome del candidato sindaco di Prato. Una doppia sfida - la compattezza del partito e la scelta del nome da portare alle elezioni che Mazzanti definisce "intrigante".