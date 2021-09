06.09.2021 h 10:12 commenti

Ruolo per il sostegno a scuola, ammessi con riserva anche i titoli conseguiti all'estero ed è subito polemica

Un gruppo di precari che sta cercando di entrare nelle scuole di specializzazione, dove i posti sono molto limitati, minaccia di fare ricorso contro l'Ufficio Scolastico Provinciale

Un gruppo di insegnanti precari sul piede di guerra contro l'Ufficio Scolastico Provinciale che avrebbe ammesso “con riserva” nelle graduatorie per l'insegnamento di sostegno anche i docenti con un titolo di studio conseguito all'estero ma non riconosciuto dal Miur.In questi giorni sono state fatte le assegnazioni delle cattedre in prima fascia e il posto a ruolo, secondo i docenti che hanno contattato Notizie di Prato, è stato assegnato anche a chi ha conseguito il titolo all'estero. Questo inevitabilmente porta a uno “scavalcamento” rispetto a quelli che hanno tre anni di insegnamento alle spalle o stanno cercando di entrare nella specializzazione italiana, dove i posti e i corsi sono limitati.“Il problema – spiegano – è che in altri uffici provinciali come Milano e Bari, questi titoli non sono stati ammessi neppure con riserva. A Prato, invece, si è scelto un'altra strada. Molti di noi si trovano in seconda fascia proprio per la difficoltà di riuscire a fare la specializzazione, mentre per chi ha deciso di rivolgersi a scuole straniere, come ad esempio in Romania, è bastato pagare ed è entrato nella specializzazione. Il problema, però, non è dove si è ottenuto il titolo, ma il riconoscimento da parte del Miur”.Le assegnazioni delle cattedre non sono ancora terminate, ma i docenti minacciano da fare ricorso. “Il problema esiste – spiega Filomena del Santo Flc Cgil - anche perchè non è possibile che ci siano comportamenti diversi dei singoli uffici regionali. La procedura dice che ci deve essere l'equipollenza del titolo. Ora va valutato se ci sono gli estremi per un ricorso”.Susanna Pizzuti, dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale difende la sua scelta: “Abbiamo ammesso i docenti con riserva, quindi toccherà poi alle singole scuole verificare se ci sono i requisiti per l'assegnazione della cattedra. In caso contrario le graduatorie scorreranno”.