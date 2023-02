13.02.2023 h 08:37 commenti

Rugby, Civitavecchia impegna i Cavalieri ma alla fine arriva l'undicesima vittoria

La formazione pratese non riesce a far scattare il punto bonus ma conserva il secondo posto in classifica nella serie A. La prossima settimana al Chersoni arriva il fanalino di coda Napoli

Undicesima vittoria stagionale per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che nel tredicesimo turno del campionato di Serie A hanno battuto il Civitavecchia in trasferta con il punteggio di 27 a 14. L’incontro è rimasto in equilibrio per gran parte degli 80 minuti, con i Cavalieri Union che non sono riusciti subito ad avere ragione di un Civitavecchia ben messo in campo.

Per i ragazzi del Prato Sesto sono andati in meta Castellana, Dalla Porta e Puglia, con il capitano che ha messo a segno anche i restanti 12 punti al piede. Alla fine dei giochi non è arrivato il punto di bonus, ma coach Chiesa non fa drammi e analizza lucidamente la partita: “Probabilmente alla vigilia non ci aspettavamo di essere in bilico per così tanto tempo - dice -. Sarebbe stato impensabile replicare la prestazione dell’andata sul campo di una squadra che ha dimostrato di essere in buona forma. I ragazzi sono stati bravi a reagire in un momento di difficoltà, proprio quando il Civitavecchia metteva più pressione sono arrivate le nostre marcature che hanno sbloccato il risultato. Abbiamo anche avuto un ultimo possesso che se ben sfruttato ci avrebbe messo in condizione di fare la quarta meta, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo rivedere qualcosa sull’approccio che abbiamo a questo tipo di gare, consapevoli del fatto che da qui alla fine della stagione in nessun campo ci regaleranno dei punti. In termini di classifica non sono preoccupato, anche perchè credo che per guadagnare un posto ai play-off sarà necessario proseguire il nostro cammino vincendo gli scontri diretti. Non rimane che mettersi al lavoro e focalizzarci sui prossimi 3 impegni con Napoli, Avezzano e Lazio, tutti importantissimi.”

La classifica: Lazio 60 pt, Cavalieri Union 51, Capitolina 50, Avezzano 35, Pesaro 31, Primavera 29, Civitavecchia 22, Perugia 15, Livorno 15, Villa Pamphili 13, Napoli 10.

Prossimo impegno, domenica 19 febbraio alle ore 14.30 sul campo Chersoni per la sfida interna con Napoli.