Rubinetti a secco nella zona di via Matteotti e in centro per i lavori di Publiacqua

La situazione tornerà alla normalità nel corso della serata: lo fa sapere l'azienda. Disagi anche in via Buozzi e in via Gioberti







Problemi di approvvigionamento di acqua nella zona di via Matteotti, via Gioberti e via Buozzi. Dal pomeriggio di oggi, martedì 14 marzo, si stanno registrando difficoltà e disagi nelle abitazioni e i cittadini hanno telefonato a Publiacqua per chiedere conto di quanto sta accadendo. L'azienda fa sapere che è in corso un intervento di riparazione in via Matteotti e a questo è dovuta la mancanza di acqua. La situazione tornerà alla normalità nel corso della serata. I problemi si sono poi presentati anche in una vasta area del centro storico.

