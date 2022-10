10.10.2022 h 11:10 commenti

Rubinetti a secco a Risubbiani, Publiacqua posiziona un'autocisterna

A Montepiano una perdita alla conduttura che porta l'acqua dalla fonte nella rete ha interrotto il servizio di approvvigionamento. I tecnici stanno lavorando ma i tempi sono lunghi. Verrà anche posizionata una tubatura alternativa per ripristinare la distribuzione dell'acqua

Publiacqua sta posizionando un'autobotte a Risubbiani, a Montepiano, per permettere a una decina di famiglie di approvvigionarsi dell'acqua. Da sabato 8 ottobre, infatti, il servizio è interrotto a causa di una perdita alla conduttura che parte dalla sorgente e immette l'acqua nella rete. I tempi per riparare il guasto sono più lunghi del previsto, visto che la perdita si trova in una zona boschiva.I tecnici sono al lavoro e posizioneranno anche una tubazione provvisoria in modo da ripristinare a pieno regime il servizio. Publiacqua si scusa per il disagio provocato.

" Stiamo seguendo la situazione da quando siamo stati avvisati della problematica- spiega il sindaco Giovanni Morganti - Publiacqua ha messo in campo da subito i suoi tecnici e la ditta che hanno lavorato tutto il fine settimana, ci auguriamo che in giornata il problema sia risolto e possa cessare il disagio per la popolazione".

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

