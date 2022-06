E' accusata di aver rubato bancomat e carte di credito ai pazienti del Santo Stefano, dove lavorava come Oss da qualche tempo. Per questo motivo una donna di 55 anni, di origine rumena e residente a Firenze, è stata denunciata dai carabinieri di Prato per furto e utilizzo indebito delle carte di credito. La procura ha già chiesto a suo carico misure cautelari ancora non concesse dal gip. La donna è stata messa in ferie forzate dall'Asl in attesa di chiarire la vicenda che, se confermata, porterà al suo licenziamento. "In questo momento - chiosa la direttrice del Santo Stefano, Sara Melani - la persona non è in servizio. Attendiamo la formalizzazione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria per attivare l'ufficio provvedimenti disciplinari e tutto quello che ne consegue".

Le indagini sono partite un paio di settimane fa quando un uomo ha denunciato di aver scoperto una serie di piccoli pagamenti fatti con il bancomat della figlia cinquantenne, malata oncologica terminale, poi deceduta al Santo Stefano. Alcuni di questi pagamenti erano stati fatti anche il giorno del decesso della donna, il 5 giugno. I carabinieri hanno così acquisito i dati bancari e visto che le spese, tutte inferiori ai 25 euro per non dover digitare il pin, erano stati fatti in alcuni supermercati e farmacie. Ai militari è bastato così acquisire le immagini delle videosorveglianze per vedere che la carta era usata dalla 55enne, che lavorava nello stesso reparto dove era ricoverata la paziente. A quel punto è scattata la perquisizione dell'armadietto della donna, della casa e della sua auto. E proprio sotto i tappetini della vettura è stato trovato il bancomat della donna morta insieme ad altre carte risultate trafugate a pazienti gravi che erano ricoverati in ospedale anche per Covid. Tra loro c'è anche una collega, un'infermiera, che a seguito di un grave incidente stradale è stata ricoverata al Santo Stefano.



Non ha presentato subito denuncia perchè pensava di aver semplicemente smarrito il bancomat, comunque bloccato. I carabinieri stanno indagando su almeno altri tre casi ed esternderanno gli accertamenti all'ospedale Le Scotte di Siena dove la oss lavorava precedentemente. "Non che sia una giustificazione - spiega il tenenete colonnello Sergio Turini, comandante della Compagnia dei carabinieri di Prato - ma la donna non era certo in stato di indigenza. E' una dipendente pubblica, con uno stipendio di 1.400 euro, ha una causa e un'auto nuova. Semplicemente pensava di farla franca con piccoli prelievi nella convinzione che i familiari fossero presi dal dolore per farci caso e denunciare. E' qualcosa di veramente odioso. Rubare a persone che versano in condizioni gravi o in pericolo di vita è vergognoso".

Dal conto della cinquantenne morta per tumore sono stati prelevati circa 500 euro. "Il padre che ieri è venuto al comando per ringraziarci - continua l'ufficiale - ci ha detto che non appena recupererà la somma la donerà in beneficenza".

L'Asl Toscana centro, che ha collaborato da subito con i carabinieri, non ha ricevuto alcuna segnalazione da parte dei familiari dei degenti e dal personale sui furti e su eventuali comportamenti anomali della oss: "Mi vergogno in prima persona per quanto è accaduto. - afferma la dottoressa Melani - I familiari ci affidano i loro cari per le cure di cui hanno bisogno e ce la mettiamo tutta per fare al meglio il nostro lavoro. Episodi come questo rischiano di far passare un'immagine sbagliata del Santo Stefano e quindi mi vergogno in prima persona. A nome mio e di tutta l'azienda c'è la massima collaborazione con gli inquirenti. Comportamenti come questi devono essere assolutamente banditi".

(e.b.)