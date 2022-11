17.11.2022 h 13:30 commenti

Rubava ai pazienti ricoverati in fin di vita, la Oss del Santo Stefano patteggia la condanna a 2 anni

La donna finì sotto inchiesta lo scorso giugno in seguito alla denuncia del padre di una malata oncologica poi deceduta. Le indagini dei carabinieri portarono alla luce il furto di tre carte di credito ad altrettanti ricoverati

Lo scorso giugno finì sotto inchiesta con l'accusa di aver derubato alcuni pazienti ricoverati all'ospedale Santo Stefano dove lavorava e oggi, giovedì 17 novembre, è stata condannata con la formula del patteggiamento a due anni di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di 600 euro di multa. Luminita Martines, operatrice socio sanitaria di 55 anni, originaria della Romania, residente a Firenze, già licenziata dalla Asl, ha chiuso così i conti con la giustizia. Conti aperti, appunto, la scorsa estate quando un uomo denunciò ai carabinieri che il bancomat intestato alla figlia, malata di tumore in fase terminale, era stato utilizzato per piccoli pagamenti sia durante il ricovero sia il giorno del decesso. Le indagini, coordinate dal sostituto Laura Canovai, ricostruirono il furto di tre carte di credito: quella della paziente poi deceduta, quella di un anziano affetto da una grave patologia e in condizioni di forte indigenza e quella di un'infermiera ricoverata in seguito ad un incidente. Gli investigatori arrivarono subito alla Oss, assunta qualche tempo prima con un contratto a tempo indeterminato. Risultarono una quindicina di pagamenti fatti con il bancomat della paziente oncologica: spese non superiori a 25 euro, cioè la soglia oltre la quale serve digitare il pin, tutte nello stesso supermercato, in momenti sia precedenti che successivi al decesso. Le immagini delle telecamere di sicurezza installate nel negozio avevano inquadrato il volto di una donna che fu poi associato ad un nome e soprattutto alla professione svolta presso l'ospedale di Prato. Carte di credito e bancomat furono trovati nell'auto dell'operatrice socio sanitaria, nascosti sotto i tappetini.

Solo la famiglia della paziente oncologica si è costituita parte civile: il padre, come già annunciato quando la Oss si ritrovò iscritta sul registro delle notizie di reato, devolverà in beneficenza i circa 800 euro che l'imputata ha offerto come risarcimento.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus