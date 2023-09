01.09.2023 h 14:49 commenti

Rubato nella notte il registratore di cassa a uno stand di piazza Duomo

I ladri lo hanno poi aperto in una strada limitrofa, svegliando i residenti di un palazzo che hanno poi dato l'allarme facendo intervenire la polizia municipale. Dalle immagini della videosorveglianza si vedono i malvivente tentare di entrare anche in un secondo stand

Rubano la cassa dello stand di crepes di piazza del Duomo, ma per aprirla fanno rumore e vengono filmati dai residenti che avvertono la Municipale.

E' successo questa mattina, 1 settembre, all'alba quando il proprietario l'associazione culturale Multieventi è stato avvisato da un abitante di una strada vicina, che ha trovato la cassa completamente distrutta davanti all'ingresso del suo garage. Immediatamente sono partite le indagini degli agenti di piazza dei Macelli che hanno visionato anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza accorgendosi che i ladri hanno tentato anche di entrare in un altro stand tra quelli allestiti per il festival "Settembre Prato è Spettacolo" che è partito proprio ieri. La refurtiva è di soli 15 euro, ma i residenti si sono impauriti quando all'alba hanno sentito provenire dalla strada rumori sospetti accompagnati da grida.

"Capita spesso che a notte fonda o all'alba veniamo svegliati da sbandati che hanno l'abitudine di sostare sotto le nostre finestre - spiegano- questa mattina non siamo riusciti a capire esattamente cosa fosse successo. Dal video abbiamo intuito solo che si trattava di un oggetto metallico, a cui evidentemente tenevano parecchio visto quanto si davano da fare per aprirlo. Poi questa mattina abbiamo trovato il registratore di cassa e abbiamo avvertito proprietario, c'era lo scontrino con l'intestazione, e la Municipale".



