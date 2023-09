06.09.2023 h 15:14 commenti

Rubati tablet e computer al liceo classico di via Baldanzi, danneggiate anche alcune aule e la presidenza

La scoperta questa mattina quando i custodi hanno aperto la scuola, un danno di oltre 7mila euro. La rabbia del dirigente scolastico Di Carlo: "E' come rubare a casa propria. Comunque tutti gli strumenti informatici sono tracciati tramite chip". Le indagini sono condotte dai carabinieri

Furto nella notte al liceo Classico Cicognini di via Baldanzi, rubati sei tablet, tre computer e un proiettore, danneggiate anche alcune aule e la presidenza.La scoperta questa mattina, 6 settembre, quando i custodi hanno aperto la scuola e hanno trovato la porta della stanza del preside forzata con un piede di porco, strappata anche la bandiera che si trova esposta fuori dall'istituto. I ladri sono entrati da una finestra laterale."Sono amareggiato e incredulo – spiega il dirigente scolastico Mario Di Carlo – rubare in una scuola è come rubare a casa propria. Comunque tutti i computer sono dotati di un microchip e quindi tracciati, evidentemente non possono rivenderli, ma nel frattempo i danni sono ingenti, a presidenza è stata devastata. Tutto questo a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico”. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, i danni ammontano a oltre 7mila euro.