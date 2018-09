11.09.2018 h 14:40 commenti

Rubati gommoni e canoe alla Lega Navale, stop alle gite lungo il Bisenzio

Il furto è stato commesso nella sede al lago Etrusco all'Interporto. E' la quarta volta che accade. Prese anche 15 pagaie, una tavola da surf e qualche canna da pesca

Ladri in azione nella sede della Lega Navale di Prato. Qualche notte fa ignoti hanno forzato le porte dei due capanni dove vengono conservati gommoni, canoe e attrezzatura varia per le tante attività fluviali portate avanti nel corso dell'anno. In particolare sono stati portati via tre gommoni da 4 posti, una canoa, 15 pagaie, una tavola da surf e anche qualche canna da pesca per un valore di circa 2mila euro. Oltre al danno economico, c'è una ripercussione pratica che riguarda la collettività: sono state annullate tutte date di settembre di "Prato vista dal fiume", le gite sul gommone lungo il fiume Bisenzio organizzate in collaborazione con Artemia. Le attività, che stavano riscuotendo un buon successo di pubblico, si avvalevano proprio dell'attrezzatura rubata. Ora ci vorrà un pò di tempo per riacquistare tutto e riorganizzarsi. Artemia "si scusa per il disagio e invita a iscriversi per le date di ottobre che saranno il 7, il 14 e il 28".

Tra l'altro non è la prima volta che la Lega Navale subisce furti del genere. Per la precisione è la quarta. La sede si trova al lago Etrusco, tra i Lecci e l'Interporto, già laghetto degli Alcali. La proprietà privata ha concesso l'area in comodato d'uso gratuito. Siamo in un contesto difficile perchè frequentato da spacciatori e prostitute. L'arrivo della Lega Navale nel 2014 ha migliorato la situazione, soprattutto di giorno ma la zona potrebbe essere ulteriormente valorizzata: "Il recupero di questo laghetto era un'occasione per sanare una zona molto degradata ma purtroppo è stata persa. - spiega Antonio Vassallo della Lega Navale - Siamo costretti a fare tutto da soli per rendere l'area fruibile ai cittadini con limiti enormi perchè manca anche l'elettricità. Recentemente collaboriamo con un'associazione culturale italo cinese che in cambio dell'utilizzo degli spazi per i campi estivi, ci ha aiutato con i bagni e il taglio dell'erba. Facciamo attività gratuita senza chiedere neanche un euro a chi usufruisce dei nostri servizi perchè vogliamo farci conoscere e allargare la cerchia degli appassionati. Se però continueremo a subire furti sarà difficile pensare di poter continuare".

Chi vuol partecipare alle attività della Lega può contattare il 333/5415200