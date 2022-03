18.03.2022 h 08:49 commenti

Rubano portafoglio dentro il supermercato, incastrate dalle telecamere di sicurezza

Il furto risale allo scorso 23 febbraio ed è avvenuto a Vaiano. Nel frattempo le due donne erano state arrestate per altri reati. I carabinieri hanno contestato loro in carcere le nuove accuse

I carabinieri di Vaiano hanno identificato le due donne che lo scorso 23 febbraio avevano rubato con destrezza il portafoglio ad una donna che stava facendo la spesa in un supermercato di Vaiano. Nel frattempo le due, entrambe bulgare di 27 e 22 anni, erano già state arrestate per aver commesso altri furti con le stesse modalità. Così il nuovo provvedimento con la contestazione di questo reato è stato notificato loro direttamente in carcere.

Ad incastrare le due ladre sono state le telecamere di sorveglianza poste sia all’interno che all’esterno del supermercato, nonché quelle di un bancomat di via Bologna a Prato, dove avevano effettuato un prelievo di 80 euro con una carta di proprietà della vittima. Da qui è stata anche riscontrata la targa ed il modello dell’auto usata dalle due donne, accertando che quel giorno era stata immortalata dalle telecamere del circuito di sorveglianza del comune di Vaiano.