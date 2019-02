21.02.2019 h 11:40 commenti

Rubano più volte la stessa auto: arrestati grazie ad un cittadino che si improvvisa detective

L'uomo aveva trovato la propria vettura parcheggiata in un posto diverso da dove l'aveva lasciata. Stanotte ha sorpreso i ladri e ha chiamato la polizia

Si è improvvisato detective, dopo aver trovato la propria auto la mattina parcheggiata in punti diversi rispetto a dove l'aveva lasciata la sera prima. E così ha scoperto una coppia di ladri e li ha fatti arrestare dalla polizia. E' successo questa notte, 21 febbraio, in via Bertini, nella zona di via Valentini.

Il proprietario dell'auto, un pratese, nei giorni scorsi aveva smarrito le chiavi del mezzo e si era accorto che qualcuno lo utilizzava nel corso della notte. Così ha deciso di investigare e si è appostato non lontano da dove aveva lasciata in sosta la vettura. Verso le 4.45 ha notato un cinese che si avvicinava all'auto e vi saliva sopra, insieme ad un connazionale. Il pratese ha quindi chiamato subito la polizia che ha inviato una Volante in zona. I poliziotti hanno intercettato l'auto in via Valentini e hanno imposto l'alt, ma il cinese alla guida è scappato. ne è nato un inseguimento tra via del Castagno, via Zarini, di nuovo via Valentini e poi via Bertini, dove l'auto è stata bloccata. I due cinesi hanno cercato di scappare a piedi ma sono stati fermati e arrestati: entrambi per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, quello che era alla guida anche per il furto e il porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. L'auto è stata poi restituita al suo legittimo proprietario.