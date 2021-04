14.04.2021 h 13:45 commenti

Rubano merce per 550 euro al supermercato ma vengono sorpresi e denunciati

Si tratta di due pregiudicati fermati dalla vigilanza privata non appena hanno superato le casse senza pagare

Cibo, casalinghi e abbigliamento. C'era proprio di tutto nel carrello di un ventenne e di un trentenne pachistani che ieri pomeriggio, 13 aprile, sono stati sorpresi a rubare all'Esselunga di via Fiorentina. La vigilanza privata ha contattato la polizia non appena la coppia ha superato le casse senza pagare la merce che ha un valore di 550 euro. Un volta sul posto gli agenti hanno identificato i due uomini. Si tratta di due pregiudicati poi denunciati in stato di libertà.

La merce è stata restituita al supermercato.