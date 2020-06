08.06.2020 h 13:04 commenti

Rubano la borsa ad una giovane ma il fidanzato li insegue e li fa arrestare dalla polizia

La coppia avvicinata con la scusa di chiedere d'accendere la sigaretta. E' successo in piazza Duomo la notte tra sabato e domenica

Con la scusa di chiedere di accendere una sigaretta hanno rubato la borsa ad una ragazza pratese di 25 anni che era seduta sulle panchine di piazza Duomo, ma il fidanzato della giovane si è subito messo all'inseguimento dei ladri ed è riuscito a farli arrestare ai poliziotti della Volante, nel frattempo avvertiti.

E' successo la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, intorno all'1.40. In manette sono finiti due marocchini: un 47enne regolare in Italia e domiciliato a Prato e un 24enne, irregolare in Italia, entrambi con precedenti di polizia. E' stato il primo a compiere materialmente il furto, dopo aver avvicinato la coppia che si trovava su una panchina della piazza. Una volta presa la borsa ha raggiunto il connazionale e gliel'ha passata, poi insieme sono scappati verso via Muzzi, inseguiti dal 26enne fidanzato della giovane. I poliziotti hanno recuperato sia la borsa, ancora nelle mani del 24enne, sia il telefono cellulare della ragazza, che era stato gettato via, forse per evitare di essere localizzati.