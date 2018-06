15.06.2018 h 14:55 commenti

Rubano in una casa mentre i proprietari dormono, ma ad attenderli fuori c'è la polizia

Due ladri trentenni sono stati arrestati dopo il furto effettuato in una palazzina di via Damiano Chiesa. Uno era stato affidato in prova ai servizi sociali

Due ladri specializzati nei furti all'interno delle case dei cinesi sono stati arrestati ieri mattina, 14 giugno, dai poliziotti della Squadra Mobile che da qualche tempo stavano seguendo le mosse di uno dei due. In manette sono finiti due albanesi, rispettivamente di 30 e 33 anni, entrambi con precedenti e il primo attualmente sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali con l'obbligo di non uscire di casa nelle ore notturne.

Proprio il 30enne era tenuto sotto sorveglianza da parte dei poliziotti della Mobile che ieri mattina poco dopo le 6 lo hanno seguito mentre con un complice si aggirava in maniera sospetta tra i Ciliani, Chiesanuova e il Macrolotto Zero. Gli agenti in borghese hanno poi visto i due introdursi all'interno di una palazzina di via Damiano Chiesa, dalla quale sono usciti dopo pochi minuti. A quel punto i poliziotti si sono palesati e hanno bloccato i due giovani stranieri, trovandoli in possesso di strumenti da scasso. E' bastato un rapido controllo alla palazzina, per scoprire come la porta di un appartamento al secondo piano fosse stata forzata. All'interno i proprietari non si erano nemmeno svegliati, mentre i ladri portavano via circa 750 euro prelevati dai portafogli dei padroni di casa. Nell'abitazione dell'albanese 30enne, poi, i poliziotti hanno trovato anche una macchina fotografica dal valore di 6mila euro che è risultata essere stata rubata in un'altra casa abitata da cinesi. I due albanesi sono stati quindi arrestati per furto, con il più giovane che dovrà rispondere anche della ricettazione della macchina fotografica.

Oggi, venerdì 15 giugno, i due, difesi dall'avvocato Melissa Stefanacci, sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Prato che ha disposto gli arresti domiciliari.