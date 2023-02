31.01.2023 h 15:34 commenti

Rubano in un negozio e poi vanno a nascondersi nell'immobile in stato di abbandono di via Arcangeli

I due ladri sono stati rintracciati dai poliziotti delle Volanti che li hanno riconosciuti nelle immagini delle telecamere

Due ladri sono stati denunciati dai poliziotti delle Volanti dopo aver messo a segno un furto all'interno di un negozio del centro. La segnalazione arrivata al 112 parlava di una persona vestita di scuro con in spalla uno zainetto che era entrata dentro l'esercizio commerciale mentre all'esterno il complice faceva da palo. I poliziotti, una volta sul posto, hanno visionato le immagini delle telecamere per poi recarsi a colpo sicuro nell'immobile di via Arcangeli in stato di abbandono, diventato rifugio per sbandati e delinquenti. I due ladri, riconosciuti anche per gli indumenti che indossavano, erano proprio lì: si tratta di un cittadino marocchino di 35 anni e di un 23enne ghanese. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus