Rubano in un negozio e a casa di una novantenne: tre ladri identificati e denunciati dai carabinieri

Il primo furto risale ai primi di dicembre ed è avvenuto in un esercizio commerciale di Carmignano, l'altro è della scorsa estate a Poggio e i militari non si sono arresi fino a trovare il responsabile, come promesso all'anziana vittima

Tre ladri sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri al termine di due distinte indagini portate avanti rispettivamente dai militari delle Stazioni di Poggio a Caiano e Carmignano. I denunciati sono tre italiani, tutti residenti a Prato, di 23, 27 e 35 anni. I primi due sono ritenuti responsabili di un furto all’interno di un negozio di generi vari di Carmignano, dove si erano introdotti nottetempo i primi di dicembre per poi , dopo aver forzato ed eluso i sistemi di allarme e di protezione passiva, impossessarsi di generi vari e della somma di circa 6mila euro in contanti. I carabinieri sono arrivati a loro anche grazie alle testimonianze dei residenti, che quella notte avevano sentito quegli strani rumori provenire dall’esercizio commerciale, incrociando i dati con le immagini dei circuiti di video sorveglianza presenti nei comuni medicei e su Prato. La terza persona denunciata è invece un venditore porta a porta, che si è introdotto con una scusa all’interno dell’abitazione di un’anziana 90enne di Poggio a Caiano, dove è riuscito ad impossessarsi della somma in contanti di circa mille euro. Il fatto risale alla scorsa estate ma i militari di Poggio per tutti questi mesi non hanno mai cessato di indagare, per dovere professionale e perché risolutamente intenzionati a mantenere la solenne promessa fatta alla donna di renderle giustizia. L’uomo è stato così denunciato con l’accusa di furto aggravato in abitazione.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

