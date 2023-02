08.02.2023 h 19:23 commenti

Rubano in un negozio di abbigliamento e si nascondono al McDonald's, scoperti e denunciati

E' successo ieri pomeriggio. In azione due uomini e due donne di origine peruviana. Nell'auto sono stati trovati anche dei profumi di marca risultati rubati a Sesto Fiorentino

Hanno rubato 600 euro di capi di abbigliamento in un negozio nella zona di Mezzana per poi nascondersi nel vicino Mc Donald's. La polizia però è riuscita a fermarli, a denunciarli e a recuperare la merce rubata. E' successo ieri pomeriggio attorno alle 18. Protagonista una banda di quattro peruviani, due donne ventenni e due uomini sui trenta. Il primo è stato bloccato fuori dal negozio ed è stato subito accompagnato in questura. Sulla sua auto sono stati trovati anche diversi profumi di marca risultati rubati da un negozio di Sesto Fiorentino. Nel frattempo, grazie alla descrizione fornita dai dipendenti dell'attività di Mezzana, le volanti hanno individuato gli altri tre soggetti nei pressi del Mc Donald's dove si sono nascosti per poi uscire da una porta secondaria. Il tentativo di disfarsi della refurtiva nei bagni del fast food, è stato inutile. I quattro sono stati quindi denunciati per furto. Il proprietario della macchina anche per ricettazione per I profumi rubati all'interno e una delle due donne è stata segnalata in quanto clandestina.







