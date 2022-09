08.09.2022 h 08:51 commenti

Rubano in un garage davanti alla caserma dei carabinieri. Nella loro casa trovata anche droga

In manette due uomini già arrestati due volte nel 2021 per reati analoghi. Bloccati dai militari dell'Investigativo che da tempo li seguivano, sono già stati rimessi in libertà

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Prato hanno arrestato due ladri di nazionalità cinese accusati di aver commesso un furto in un’abitazione che si trova proprio di fronte alla Stazione carabinieri di Campi Bisenzio. I due, entrambi pluripregiudicati, farebbero parte di un gruppo di cittadini dello Zhejiang dediti a commettere reati contro il patrimonio.

I due stranieri sono stati arrestati ieri mattina 7 settembre dopo essere stati sorpresi all'interno dei garage del condominio di via Saliscendi a Campi Bisenzio. Dopo aver forzato la porta basculante di una rimessa, di proprietà di un pensionato, avevano prelevato dall'interno merce per poche centinaia di euro. I carabinieri in borghese, che da tempo erano sulle loro tracce, li hanno poi seguiti fino al rientro nella loro casa, dove li hanno poi bloccati. Si tratta di un uomo di 36 anni e di uno di 38, entrambi domiciliati a Prato. Nella casa dei due, i carabinieri hanno poi trovato un “kit” d’arnesi atti allo scasso (un cacciavite, uno “spadino”, una forbice da elettricista due grimaldelli), due patenti ed una carta d’identità elettronica oggetto di furto in danno di loro connazionali. Trovati anche 23,7 grammi di “shaboo” (metanfetamina) suddivisi in 6 involucri di cellophane e materiale atto al confezionamento delle dosi. Oltre all'accusa di furto per entrambi è così scattata anche quella di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il pm di turno Vincenzo Nitti non ha ritenuto necessarie misure restrittive nei confronti dei due che sono stati così scarcerati. Questo nonostante i due cinesi nel corso del 2021, nel mese di agosto ed in quello di ottobre, si erano resi responsabili, a Prato, di altro furto e tentato furto in garage e anche della sottrazione di una cassaforte.