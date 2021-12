27.12.2021 h 09:05 commenti

Rubano gasolio dal serbatoio di un camion ma vengono sorpresi e arrestati

Il furto è avvenuto la sera di Natale in via Lario. In tre sono finiti in manette per furto aggravato in concorso

Tre georgiani sono stati arrestati dalla polizia dopo essere stati sorpresi a rubare gasolio dal serbatoio di un camion parcheggiato in via Lario la sera di Natale, attorno alle 20.50. Per prelevare il carburante hanno utilizzato un tubicino di gomma.

La segnalazione di un cittadino è stata provvidenziale per cogliere la banda in flagranza. Si tratta di una donna di 27 anni e di due uomini di 33 e 35 anni. Quest'ultimo è pregiudicato ed è stato rintracciato dopo un tentativo di fuga. Sul posto è stato trovato e sequestrato uno zaino contenente orologi e profumi di probabile provenienza furtiva e oggetti da scasso. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

