Rubano due paia di occhiali in un negozio ma vengono scoperti dal commerciante

Il titolare ha subito avvisato i carabinieri che hanno bloccato una ragazza di 21 anni e il suo complice 17enne. Il furto ripreso dalle telecamere di sicurezza

Hanno rubato due paia di costosi occhiali in un negozio del centro, ma il titolare si è accorto subito del furto ed è riuscito ad avvertire i carabinieri che hanno bloccato i due ladri: un 17enne e una ragazza di 21 anni, entrambi poi denunciati per furto, con l'aggravante per la ragazza di aver coinvolto un minore nell’attività delittuosa.

E' successo ieri mattina, 27 maggio. I due complici hanno messo in atto una tecnica collaudata, entrando separatamente nel negozio. Poi, mentre il ragazzo distraeva il commesso, la giovane donna si è impossessata della refurtiva per allontanarsi. Ma stavolta al titolare del negozio non è sfuggita la manovra dei due giovani, insospettito dal fatto che il ragazzo aveva fatto di tutto per sovrapporre la sua figura a quella della ragazza in modo da nasconderla alla vista degli addetti mentre consumava il furto. Operazione confermata da una rapida visione dei filmati registrati dal circuito di videosorveglianza.

A quel punto il commerciante ha seguito il ragazzo dopo l’uscita dal negozio, avvisando i carabinieri che hanno subito mandato una pattuglia del Radiomobile. I militari hanno così bloccato in vicolo dei Bocchineri i due complici, recuperando la refurtiva.