29.07.2021 h 10:55 commenti

Rubano bottiglie di vino pregiato dopo il pranzo al ristorante, arrestati

Il furto, subito scoperto dal titolare, è stato messo a segno al Mokhà in piazza San Marco. Le bottiglie sono state prelevate da uno scaffale e nascoste in un borsone. Accertamenti sul pagamento del conto: pare che i due ladri abbiano utilizzato la tessera del reddito di cittadinanza

Hanno cenato, hanno pagato il conto e se ne sono andati con cinque bottiglie di vino pregiato rubate da uno scaffale e nascoste dentro un borsone. Il furto, però, è stato subito scoperto dal titolare del ristorante che li ha inseguiti, bloccati e poi ha avvertito i carabinieri. In manette sono finiti due pregiudicati italiani di 58 e 41 anni, ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. E' successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 luglio, al ristorante Mokhà in piazza San Marco. I due hanno approfittato del fatto di essere seduti ad un tavolo defilato molto vicino allo scaffale pieno di costose bottiglie di vino. Convinti che nessuno si sarebbe accorto del furto, hanno finito la cena come se nulla fosse.

Pare che i due uomini abbiano pagato il pranzo con la tessera del reddito di cittadinanza; i carabinieri stanno compiendo accertamenti per verificare questa circostanza.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus