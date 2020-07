04.07.2020 h 10:42 commenti

Rubano all'interno di un ristorante ma fuori trovano la polizia ad attenderli: arrestati

In manette due pregiudicati per i quali il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana. Il colpo tentato in via Strozzi: dopo aver rotto la vetrina, avevano preso i soldi del fondo cassa e bottiglie di alcolici

Avevano appena effettuato un furto all'interno di un ristorante cinese di via strozzi ma sono stati intercettati e bloccati da un'operazione congiunta della squadra Mobile e della Volante della Questura di Prato. E' successo intorno alle 2.30 di giovedì 2 luglio e in manette sono finiti due pregiudicati: un 33enne italiano e un 26enne di nazionalità pakistana. I due avevano spaccato la vetrina del locale utilizzando un martello frangivetro e poi, una volta all'interno, avevano preso il fondo cassa e alcune bottiglie di alcolici. Qualcuno, però, si è accorto di quanto stava accadendo e ha dato l'allarme. In via Strozzi sono state quindi dirottate tutte le pattuglie della polizia in quel momento disponibili. E con una manovra a tenaglia i poliziotti della Mobile e quelli della Volante hanno bloccato i ladri. Entrambi sono già comparsi davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per quattro giorni a settimana.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus