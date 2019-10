04.10.2019 h 15:04 commenti

Ruba una statua da un giardino e poi spacca con la vanga il parabrezza di un'auto in sosta: arrestato

In manette un pregiudicato di 45 anni che stanotte ha messo a segno di colpi nella zona di San Paolo. I poliziotti della Volante lo hanno bloccato in via Donizetti

In piena notte è stato visto spaccare il parabrezza di un'auto in sosta usando una vanga. Poi si è allontanato tenendo in mano una statua da giardino che aveva appena rubato in una abitazione della zona. E' successo verso le 2.45 di stanotte, 4 ottobre, tra via Augusto Borgioli e via Donizetti, dove l'uomo è stato fermato e arrestato dai poliziotti della Volante. Si tratta di un pregiudicato marocchino di 45 anni, irregolare in Italia. Con sé aveva anche altri oggetti che aveva trafugato su una seconda auto in sosta. E' accusato di furto aggravato sia in abitazione sia su auto oltre che di danneggiamento.

Edizioni locali collegate: Prato

